Речь идет о заказном убийстве в городе Аксай. По версии следствия, заказчиком преступления является 40-летняя жена потерпевшего. Она якобы не желала делить имущество и ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес.

Женщина, якобы, передала 33-летнему организатору преступления 1,3 миллиона тенге. По предварительным данным в общей сложности она должна была отдать два миллиона тенге. На эти деньги подозреваемый должен был приобрести пистолет и убить мужчину.

Тогда общественники фонда сообщили, что женщина сама в течение долгих лет подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны бывшего мужа. Он является инвалидом, мужчине ампутировали обе ноги. В фонде сообщили, что женщина несколько раз пыталась сбежать от бывшего мужа, но ей это не удавалось. К слову, у них есть двое детей. Однако полицейские эти доводы опровергли.

И вот, спустя пять месяцев уголовное дело передали в суд. Оно будет рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде. На скамье подсудимых Эльвира Еркебаева и некий Максим Кузнецов. Председательствующий судья - Динара Гильманова. Дата предварительного слушания ещё не назначена.