В больнице Бурлинского района сообщили, что в родильном отделении без осложнений появилась на свет малышка весом 5140 грамм, ростом 57 сантиметров.

— На сегодня состояние мамы и ребенка оценивается как удовлетворительное. Женщина по беременности состояла на учете в Чингирлауской районной больнице. Роды планировались в областном перинатальном центре, но до пункта назначения беременная не доехала и девочка появилась на свет в больнице Бурлинского района, — говорится в сообщении.

В Бурлинской районной больнице напомнили, что рождение детей с крупным весом чревато осложнениями, как во время родов (разрывы родовых путей, симфизит, тазо-головная диспропорция, дистоция плечиков), так и для самого младенца после рождения, в виде нагрузки на сердце и другие органы. У детей рожденных крупным весом высоки риски заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушения углеводного обмена.

Для профилактики рождения крупновесных детей во время беременности необходимо следить за питанием (исключить фастфуды, газированные напитки, легкоусвояемые углеводы), а также не забывать про умеренные нагрузки (вечерние прогулки, йога для беременных).