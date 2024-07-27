По информации госкорпорации «Правительство для граждан» с начала 2024 года в ЗКО на свет появились 7 415 детей. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 6 541 ребенок. Подать заявление на получение свидетельства о рождении нужно не позднее трех дней со дня появления на свет малыша. Сделать это может один из родителей или родственник, опекун и администрация медорганизации.

— Подать заявление можно проактивно с помощью СМС. Так, если мама малыша зарегистрирована в базе мобильных граждан, в течение суток после появления ребенка на свет ей придет сообщение от 1414. Ответив на вопросы, она может подать заявление на получение свидетельства о рождении, не посещая ЦОН. Заявка при этом будет рассматриваться в течение трех дней. Если заявление подаётся через центры обслуживания населения, то срок регистрации рождения ребенка составляет пять рабочих дней, а если заявление направлено через портал Электронного правительства - три дня, - отмечают в ведомстве.

В госкорпорации напомнили, что к заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность заявителя, копия свидетельства о заключении брака родителей, если они состоят в браке. Если за регистрацией обращается представитель услугополучателя, необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность.