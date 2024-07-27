Как рассказала заместитель руководителя областного управления образования Орынтай Биманова, для студентов аграрно-технического колледжа построят современное общежитие на 150 мест.

До сегодняшнего дня четвертый этаж здания аграрно-технического колледжа имени Онайбая Кушекова в городе Атырау был отдан под общежитие. Для решения данной проблемы в следующем году начнётся строительство нового здания общежития.

— Ежегодно проводится средний ремонт всех зданий колледжей. На сегодня эти работы завершили. В аграрно-техническом колледже идёт капитальный ремонт, который закончится к началу учебного года, — отметила Биманова.

В области 24 учебных заведения, 17 из них обеспечены общежитиями, в которых проживают свыше 1 300 из более 17 тысяч студентов.