Как сообщили в региональной службе коммуникаций, в регионе подготовка к отопительному сезону началась в июне. Для этого создали областную межведомственную комиссию, разработали план мероприятий, согласно которому идёт подготовка 423 объектов образования, 152 медицинских объектов, 1 794 многоэтажных жилых домов.

Работы проводят поэтапно. Наряду с этим ведётся ремонт 6,3 километра из 27,2 километра тепловых линий, 4,14 километра из 6,4 километра водопроводных и канализационных, 230 километров из 742 километра электрических линий и 90 трансформаторных станций. Об этом рассказал руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Айдулат Кенжебеков.



По словам Кенжебекова, запланирован капитальный ремонт четырёх отопительных агрегатов (№1, №3, №4, №13) и двух турбоагрегатов (№10, №12) станции «АТЭЦ». Полностью завершили ремонт отопительных агрегатов №3, №4 и турбоагрегата №10, они введены в эксплуатацию.

– В целях стабильного прохождения отопительного сезона на социальные объекты привезут 24 тонны твердого и 10 тонн жидкого топлива. Проведут анализ дефектов и аварийных ситуаций, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, и утвердят соответствующий план их устранения. Одна из актуальных проблем – канализационные насосные станции в городе Атырау (84 КНС). Они требуют срочного ремонта, поскольку их построили в период с 1945 по 1990 годы. На данный момент начали реконструкцию девяти из 45 КНС, которые в приоритетном порядке требуют модернизации. Готовят проектно-сметную документацию по 36 КНС, – отметил А. Кенжебеков.

На сегодня начата реконструкция девяти КНС, расположенных в микрорайонах Балыкши, Лесхоз, Нурсая, Жилгородок, Привокзальный, Авангард и на улицах Владимирского, Валиханова, Азаттык.