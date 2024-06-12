— В соответствии с правилами для всех потребителей, утверждено время полива с 22:00 до 08:00 в летний период. Просим соблюдать установленные правила для рационального использования воды, — сообщили в водоканале.

В КГП «Атырау облысы Су арнасы» уведомили о правилах использования питьевой воды для полива зеленых насаждений.Напомним, в прошлом году в «Атырау облысы Су арнасы» сообщали, что за полив огородов питьевой водой в дневное время горожанам может грозить штраф.