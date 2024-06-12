Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Именно в этот день в 1868 году родился известный австрийский врач, дважды лауреат Нобелевской премии Карл Ландштейнер. В 1901 году он сделал гениальное открытие – выявил группу крови человека, известную как система АВО, благодаря которому появилась возможность путём переливания крови спасать жизнь людей и возвратить здоровье тысячам больным пациентам.

– Донорская кровь - это ценный ресурс, как при плановом лечении, так и при оказании неотложной медицинской помощи. Донорство крови и её компонентов – это абсолютно безопасный процесс для здоровья людей. По области 75 тысяч человек состоят на электронном учете. Известно, что за деньги могут сдавать кровь люди, которые умышленно скрывают свои болезни, передающиеся через кровь. Материальная мотивация доноров – это основной фактор риска. Донорская кровь не должна становиться коммерческим продуктом и должен быть исключен риск привлечения людей к донорству, нуждающихся в деньгах,- отметил директор областного центра крови Куаныш Калиев.

Оказалось, что в нашей области донорство осуществляется 100% безвозмездно и добровольно. Особое внимание уделяется безопасности здоровья донора. Это обязательный медицинский осмотр у врача, первичная лаборатория тестирования крови. Оценив состояние здоровья донора и результаты анализов, врач окончательно принимает решение о допуске к сдаче крови.

Для взятия крови используют только одноразовый расходный материал - это стерильные пластиковые мешки. При сдаче крови обязательно исключаются возможность заражения чем либо: ни вирусными, ни бактериальными инфекциями. Забор крови проводят опытные медсестры.

– При донации крови, ведется постоянный контроль за донором. Если состояние донора ухудшается, то процесс немедленно прекращается. Донору оказывается медицинская помощь. Взрослый человек без опасности для своего здоровья может отдать 500 мл крови, этот объём быстро восстанавливается. Донорство – это один из лучших способов заботы о своём здоровье, так как происходит обновление эритроцитов и плазмы за счёт активной работы кроветворных органов, это и профилактика болезней сердца и сосудов, иммунной системы, - отметил Куаныш Калиев.

По его словам, центр крови производит до 10 наименований компонентов крови и полностью удовлетворяет потребность медорганизаций. При этом ежедневная донация должна составлять от 30 до 35 доноров.

– От донора можно получить цельную кровь и отдельные компоненты. Цельную кровь мы в тот же день разделяем на эритроциты и плазму, при этом срок хранения эритроцитов максимум – 42 дня. Если эритроциты не были перелиты в течение этого времени, то они идут на списание, поэтому мы стараемся, чтобы в наличии было не больше и не меньше того количества, которое необходимо с учётом месячного запаса. Именно поэтому мы не сторонники организации и проведения крупномасштабных акций, когда к нам приходят одновременно до 100 человек, потому что через 42 дня эту кровь придётся списывать, - отметил он.

Только за прошлый год по нашей области провели 12 670 переливаний крови для 2717 пациентов. Ежедневно проводилось 34-35 переливаний для 7-8 пациентов.

Донору предоставляется один выходной день. Кровь тщательно проверяют, исследуют на маркеры вирусного гепатита В и С, сифилис и ВИЧ – инфекцию. Все образцы крови хранятся в течение трех лет для того, чтобы не было конфликтных ситуаций, связанных с заражением при переливании крови пациентам. На сегодняшний день в области не зарегистрировано ни одного случая заражения пациентов.