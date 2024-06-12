На официальной странице городского акимата в опубликовали видео, на котором заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев вручает ключи дачникам, чье единственное жилье пострадало во время паводка.

Новые квартиры для пострадавших купили спонсоры, которых призвало помогать государство.

— Я жила в дачном обществе «Комарово» с 2017 года, дом там мы строили сами. У огня и воды нет границ, поэтому наш дом затопило. Власти дали нам двухкомнатную квартиру в центре города. На даче дом был построен своим трудом мы и не знали, что будем жить в центре города, — говорит жительница затопленного дачного товарищества Айнаш Саменова.

По данным городского акимата, всего в Уральске новые квартиры получили 71 семья. Дачникам продолжают покупать квартиры и строить дома. Четвертого июня квартиры получили 52 семьи, которые проживали на дачах на постоянной основе. Двумя днями позже появилось еще шесть новоселов. В Бурлинском районе также приобретают жилье, 50 семей переехали в новые квартиры.