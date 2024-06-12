Ушел искать работу: в ЗКО продолжаются поиски юноши с аутизмом

19-летний Игорь Исраилов шестого июня вышел из дома в селе Рубежинское района Байтерек и по сей день не вернулся. Молодой человек страдает аутизмом. Мать Игоря обратилась в полицию 10 июня.

– По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На установление его местонахождения ориентирован весь личный состав департамента полиции ЗКО, - сообщили в полиции.

По данным стражей порядка, в тот день Игорь Исраилов ушел из дома искать работу. Ранее неоднократно уходил без предупреждения родственников и подрабатывал в крестьянских хозяйствах.

Полицейские просят всех, кто знает о местонахождении пропавшего, позвонить по номеру 102.