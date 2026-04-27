Прокуратура согласилась на сделку с обвиняемыми.

27 апреля в Астане судья Адильбек Баймаханов огласил приговор в отношении супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передаёт Tengrinews.kz.

По данным издания, незадолго до этого прокурор резко смягчил свою позицию: если на прениях для обоих просили по 4 года колонии, то 27 апреля обвинение согласилось на сделку с обвиняемыми и запросило более мягкое наказание.

В итоге Ерболата Жанабылова приговорили к 2 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества.

Его супругу Эльмиру Толегенову приговорили к 2 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией имущества. При этом исполнение наказания отсрочили на 2 года.

Напомним, супруги-блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова стали фигурантами уголовного дела, которое расследует АФМ. По версии следствия, они организовали схему под видом продажи онлайн-курсов. Фактически же, как считают правоохранительные органы, это было прикрытием для проведения незаконной лотереи с розыгрышем призов. Также им вменяется получение дохода в особо крупном размере и незаконное предпринимательство. Дополнительно обвинение касается легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путём.