За месяц покупка российского рубля выросла в 7 раз.

По данным Data Hub, в марте 2026 года спрос на российский рубль в обменниках резко вырос - сразу в 7 раз по сравнению с февралем. Общая сумма покупок составила 7,4 миллиарда тенге.

До этого почти полтора года ситуация была обратной: люди чаще продавали рубли, чем покупали.

При этом в марте рубль заметно ослаб по отношению к тенге. Средний курс составил 6,10 тенге — это самый низкий уровень за последний год.

Спрос на доллар за месяц заметно снизился - примерно на 22%. Но если сравнивать с прошлым годом, наоборот, наблюдается рост: на 44% в номинальном выражении и на 30% с учётом инфляции. Это связано с тем, что год назад весной спрос падал ещё сильнее, чем сейчас. При этом в марте 2026 года доллар немного подешевел по сравнению с февралем. Средний курс составил 489,31 тенге, что на 1,3% ниже.

По евро ситуация немного другая. Продажи достигли 12 миллиардов тенге - это на 14% больше, чем в феврале. В годовом сравнении изменения почти незаметны: рост составил всего 3%, а с учётом инфляции даже наблюдается снижение на 7%.

Средний курс евро в марте тоже снизился на 3,5%, до 566,32 тенге. Это произошло на фоне укрепления тенге.



