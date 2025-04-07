Доллар по 523 тенге, евро — 576, рубль — 6,3: тенге стремительно падает

днем ранее американскую валюту продавали по 512 тенге, а покупали по 507.

По состоянию на 13:00 7 апреля в обменниках Уральска доллар продают за 523 тенге, покупают за 516 тенге. Отметим, что днем ранее американскую валюту продавали по 512 тенге, а покупали по 507.

Продажа евро составляет 576 тенге, покупка — 569 тенге. Курс евро 7 апреля: покупка — 558, продажа — 566 тенге.

Продажа российского рубля в Уральске составляет 6,3 тенге, покупка — 5,8 тенге.

Ранее мы писали, что за три месяца 2025 года уровень доходности пенсионных активов в ЕНПФ резко снизился. Вкладчики ЕНПФ потеряли 370,56 млрд тенге.

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