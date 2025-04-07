Пенсия казахстанцев: активы ЕНПФ резко упали

За два месяца 2025 года вкладчики ЕНПФ потеряли 370,56 млрд тенге.

Уровень доходности пенсионных активов составил – 1,97% (месяц назад – минус 1,64%). Об этом свидетельствуют данные из выписки с ИПС вкладчика фонда.

Доходность по обязательным пенсионным взносам работодателя за этот же период тоже сложилась отрицательной (–7,73%). При этом показатель инфляции за январь-март составил 3,9%.

За два месяца 2025 года вкладчики ЕНПФ потеряли 370,56 млрд тенге. В ЕНПФ объяснили отрицательную доходность курсовой переоценкой активов и снижением рыночной стоимости государственных ценных бумаг Республики Казахстан.

Однако в фонде призывают анализировать размер инвестиционного дохода за период не менее года и не делать преждевременных выводов о состоянии активов. За последние 12 месяцев, с марта 2024 года по февраль 2025 года, размер начисленного инвестиционного дохода составил порядка 2,7 трлн тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют приватизировать 461 госпредприятие.

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