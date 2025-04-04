В Казахстане планируют приватизировать 461 госпредприятие

На основании проведенного анализа и расчета экономического эффекта, выбран 461 субъект, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.
По отраслям данные субъекты распределены так:
- ТЭК – 200;
- промышленность и индустрия – 20;
- АПК – 147;
- СМИ, транспорт и связь – 14;
- социальная сфера – 76;
- сфера финансовых рынков – 4.
В этот перечень вошли 8 организаций технического и профессионального образования акимата Западно-Казахстанской области, которые предлагается передать в доверительное пользование без права выкупа. Среди них лечебно-реабилитационный комплекс «Сарыагаш» акимата Туркестанской области и ряд других организаций.
Ранее мы писали, что чиновника обвиняют в хищении бюджетных средств для кандасов.
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