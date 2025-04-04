В Казахстане планируют приватизировать 461 госпредприятие

В этот перечень вошли 8 организаций технического и профессионального образования акимата Западно-Казахстанской области.

На основании проведенного анализа и расчета экономического эффекта, выбран 461 субъект, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.

По отраслям данные субъекты распределены так:

ТЭК – 200;

промышленность и индустрия – 20;

АПК – 147;

СМИ, транспорт и связь – 14;

социальная сфера – 76;

сфера финансовых рынков – 4.

В этот перечень вошли 8 организаций технического и профессионального образования акимата Западно-Казахстанской области, которые предлагается передать в доверительное пользование без права выкупа. Среди них лечебно-реабилитационный комплекс «Сарыагаш» акимата Туркестанской области и ряд других организаций.

Ранее мы писали, что чиновника обвиняют в хищении бюджетных средств для кандасов.

Фото: pixabay.com



