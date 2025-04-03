Чиновника обвиняют в хищении бюджетных средств для кандасов

В отношении подозреваемых применили различные меры пресечения, а также наложили арест на их имущество.

Их обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках программы переселения. По данным ведомства, они злоупотребляли должностными полномочиями и завладели свыше 91 млн тенге путем фиктивного выкупа для государственных нужд несуществующего здания.



В отношении подозреваемых применили различные меры пресечения, а также наложили арест на их имущество.



По статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация разглашению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее мы писали, что в Казахстане зафиксирован спад коррупционных преступлений.



