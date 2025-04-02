Взятки на паузе: В Казахстане зафиксирован спад коррупционных преступлений

За январь-февраль 2025 года в Казахстане зарегистрировали 398 уголовных коррупционных правонарушений — на заметные 21% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала FinProm.kz.

Почти треть правонарушений в секторе — 30,2% — пришлась на статью «Дача взятки». Всего с начала года зарегистрировали 120 таких уголовных правонарушений — на 11,1% меньше, чем годом ранее. Далее по «популярности» среди правонарушителей расположились такие статьи, как «Получение взятки» (111 случаев, плюс 5,7% за год), «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» (54 случая, минус 26%), «Злоупотребление должностными полномочиями» (30 случаев, минус 52,4%) и «Мошенничество» (28 случаев, минус 63,2%).

Из 398 зарегистрированных уголовных коррупционных правонарушений большая часть пришлась на тяжкие: 304 случая. Ещё 76 случаев были квалифицированы как правонарушения средней тяжести, 9 случаев — как правонарушения небольшой тяжести, и столько же — как особо тяжкие правонарушения.

За два месяца постановления о признании подозреваемыми в коррупционных правонарушениях были вынесены в отношении 311 человек — на 10,7% больше, чем в январе-феврале 2024 года.

В том числе было выявлено 208 лиц, совершивших преступления. Из них 182 человек предали суду в качестве обвиняемых (против 138 человек годом ранее, рост составил 31,9%).

Больше всего преданных суду обвиняемых пришлось на служащих акиматов и их структурных подразделений: 25 человек. Среди преданных суду также насчитывалось немало сотрудников органов внутренних дел, служащих министерства финансов, министерства сельского хозяйства и министерства здравоохранения, а также сотрудников комитета уголовно-исполнительной системы МВД.