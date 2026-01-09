В зимний период на местных дорогах заготовлено 13 000 тонн песчано-гравийной смеси и 1 300 тонн соли.

Общая протяжённость автомобильных дорог области составляет 6 053 километра. Из них 1 349 км — дороги республиканского значения, а 4 704 км — дороги местного значения (областные — 1 690 км, районные — 3 014 км). Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев. По его словам, для содержания дорог местного значения задействовано 36 подрядных организаций с 265 единицами техники. В зимний период на местных дорогах заготовлено 13 000 тонн песчано-гравийной смеси и 1 300 тонн соли. Также посыпали 3 100 тон противогололедных материалов. Очистка снега проводится в первую очередь на участках с интенсивным движением в течение 2–4 часов. Полная очистка всех дорог должна быть завершена в течение 10 часов после окончания снегопада.

На дорогах местного значения:

2 069 км имеют асфальтобетонное покрытие,

755 км — гравийно-щебёночное,

1 880 км — грунтовое.

В 2025 году на дорогах областного значения были проведены следующие работы: