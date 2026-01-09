В целом по западным областям Казахстана прогнозируют сохранение холодной зимней погоды с возможными снегопадами.

Завтра, 10 января, в Уральске синоптики прогнозируют морозную погоду с возможным снегом. Ночью столбики термометров могут опуститься примерно до −10…−15 °C, а днём температура воздуха ожидается около −3…−8 °C при умеренном ветре и облачности.

В Атырау завтра ожидается прохладная погода с небольшими колебаниями температуры днём в пределах нескольких градусов ниже нуля до небольшого плюса, осадки маловероятны.

В Актау также сохранится холодная, зимняя погода. Ожидается температура воздуха в дневные часы около −3…+2 °C, при этом временами возможен снег.

В Актобе погода будет морозной: ночью термометры могут опускаться до примерно −10…−15 °C, а днём — до −5…−8 °C. Возможны снежные осадки в виде снега.