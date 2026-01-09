Перед тем как взять кредит, важно честно оценить свои финансовые возможности и внимательно изучить все условия займа.

Кредит — это не только финансовая помощь, но и серьёзные обязательства, предупреждают в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Прежде всего стоит задать себе вопрос: действительно ли без займа не обойтись? Оценка собственных возможностей поможет избежать долговой нагрузки, которая может сказаться на повседневных расходах.

Одним из ключевых показателей, который должен учитывать потенциальный заёмщик, является коэффициент долговой нагрузки (КДН) — соотношение ежемесячных выплат по всем кредитам к общему доходу. В Казахстане действует правило: КДН не должен превышать 50%, чтобы у человека оставалось достаточно средств на повседневные нужды.

Перед выбором кредитной программы рекомендуется сравнить условия в разных банках, в том числе годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ). Она отражает общую стоимость кредита с учётом комиссий и страховок. Небольшие различия в процентах могут существенно влиять на итоговые выплаты.

Также важно проверить свою кредитную историю: она влияет на решение банка о выдаче займа и на условия кредитования. Получить отчёт о кредитной истории можно на портале eGov.kz или через кредитные бюро, например, Первое кредитное бюро. Ошибки в истории можно своевременно исправить, подав соответствующий запрос.