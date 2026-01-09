Причина - организация вывоза снега в район Телецентр.

Представитель ОО «Дорожный контроль» Андрей Стариченков сообщил, что несмотря на запрет в этом году ТОО «Жайык таза кала» продолжало вывозить снег в район Телецентра, недалеко от городского парка культуры и отдыха. По словам общественника, данная территория является водоохранной зоной и вывозить сюда снег с улиц города нельзя. Тогда Стариченков написал жалобу в Жайык-Каспийскую бассейновую водную инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов.

По итогам проверки оказалось, что в декабре 2025 года действительно в водоохранную зону реки Чаган вывозился снег для утилизации. Однако разрешительных документов ни у акимата, ни у ТОО «Жайык таза кала» не оказалось.

По данному факту был составлен протокол в отношении отдела ЖКХ по статье 358 КоАП РК «Непроведение мероприятий, определенных водным законодательством РК, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения» и наложен штраф в размере 514 675 тенге.

– Кроме этого в ГУ «Отдел ЖКХ, ПТиАД Уральска» направлено письмо о выносе объекта из водоохранной зоны и разъяснение согласования размещения, проектирования и строительства, а также условий проведения работ, связанных с хозяйственной деятельностью на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, - говорится в ответе Жайык-Каспийской бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов.

Андрей Стариченков так же сообщил, что с 9 января на территорию Телецентра снег вывозить перестали, а за порядком следят сотрудники полиции.

В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в данный момент в районе Телецентра оформляются необходимые разрешительные документы для организации полигона для вывоза снега.