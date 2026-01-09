Астрологи Mixnews сообщают, что в этом месяце Близнецы и Стрельцы смогут наконец распрощаться с кредитами, долгами и постоянной тревогой о деньгах.

Уже в первой половине января у представителей этих знаков начнётся период, когда старые финансовые проблемы начнут решаться сами собой: могут вернуться забытые выплаты, снизиться долговая нагрузка или появиться выгодные предложения, которые придут как раз вовремя.

  • Для Близнецов этот месяц станет возможностью закрыть старые финансовые вопросы благодаря случайным встречам или неожиданным звонкам от людей из прошлого. Острый ум и гибкость помогут открыть новые источники дохода или получить долгожданный шанс на улучшение материального положения.

  • Стрельцы же получат вознаграждение за терпение и упорство. Новые предложения — от выгодных контрактов до неожиданных бонусов или даже наследства — могут появиться сразу с нескольких сторон. Многие из них впервые за долгое время смогут почувствовать финансовую свободу и уверенность.

Однако, эксперты предупреждают: несмотря на благоприятный прогноз, удача не придёт сама по себе — важно быть внимательными и не упустить открывающиеся возможности.