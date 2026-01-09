Задачи по устранению дисбалансов, проверки, оцифровку финансирования и пересмотр подхода к лицензированию обсудили в правительстве в рамках исполнения поручений Главы государства.

В правительстве Казахстана прошло совещание, посвящённое реформированию системы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций, сообщили в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Премьер‑министр Олжас Бектенов поставил перед министерствами просвещения, здравоохранения и финансов задачу устранить имеющиеся дисбалансы в подушевом финансировании частных учреждений.

Отмечается, что современная модель финансирования иногда используется ненадлежащим образом: ученики и преподаватели переводятся между школами для увеличения объёма субсидий, что негативно влияет на качество обучения и расходование бюджетных средств. Также фиксируются случаи завышения фактической численности учащихся и учителей, несоответствия проектной мощности и другие нарушения. В некоторых случаях аудиторские проверки выявили незадекларированные доходы частных школ.

По состоянию на 6 января через сервис OrtaBilim на портале e‑Qazyna.kz заключено финансирование с 789 частными школами на общую сумму 78,7 млрд тенге. При этом 206 учреждений не соответствуют установленным требованиям, и против них сейчас ведутся проверки.

Правительство также анонсировало оцифровку финансирования государственных школ, детских садов и университетов, что позволит сделать весь процесс более прозрачным — от заключения договора до оплаты услуг.

Кроме того, обсуждалась возможность пересмотра подходов к лицензированию частных образовательных организаций. В отношении частных медицинских учреждений проводится анализ активов АО «Фонд социального медицинского страхования» для повышения эффективности системы.

По итогам совещания соответствующим министерствам поручено в течение недели представить конкретные предложения по решению выявленных проблем. Координацию работы возложили на заместителя премьер‑министра Аиду Балаеву.