Общая сумма штрафов составила почти 50 миллионов тенге.

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи РК продолжает регулярно отслеживать социальные сети и онлайн-платформы, чтобы выявлять случаи незаконных лотерей.

По итогам мониторинга, а также обращений граждан, в 2025 году к административной ответственности привлекли 121 человека. Все они проводили розыгрыши с нарушением закона. Общая сумма наложенных штрафов составила 49,9 млн тенге.

Нарушителям направили официальные уведомления, с ними также провели разъяснительные встречи — как очно, так и онлайн. Список аккаунтов, уличённых в проведении незаконных розыгрышей, опубликован на сайте министерства туризма и спорта.

Если нарушитель согласен с вынесенным решением, он оплачивает штраф. В случае несогласия материалы передаются в суд, где дело рассматривается в установленном порядке.

В комитете напомнили, что проведение лотерей без статуса официального оператора влечёт штрафы: для физических лиц — 100 МРП, для индивидуальных предпринимателей — 300 МРП. Повторное нарушение в течение года грозит более жёстким наказанием — до 200 МРП для физических лиц и до 750 МРП для ИП, а также конфискацией незаконно полученных доходов.

Ведомство призывает граждан не участвовать в сомнительных розыгрышах и акциях, которые распространяются в социальных сетях.