Отсканировать код можно в патрульных автомобилях и на зданиях органов внутренних дел.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что они обновили QR-коды на автомобилях патрульной полиции и на зданиях органов внутренних дел. Сканировав QR-код, жители области в режиме реального времени могут сообщить:

о противоправных действиях,

фактах коррупции,

превышении должностных полномочий со стороны сотрудников полиции.

После перехода по ссылке заявитель автоматически попадает в чат WhatsApp, где может сразу направить сообщение о выявленных нарушениях.

Для удобства населения QR-коды размещены: