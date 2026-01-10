В департаменте полиции ЗКО сообщили, что они обновили QR-коды на автомобилях патрульной полиции и на зданиях органов внутренних дел. Сканировав QR-код, жители области в режиме реального времени могут сообщить:

  • о противоправных действиях,

  • фактах коррупции,

  • превышении должностных полномочий со стороны сотрудников полиции.

После перехода по ссылке заявитель автоматически попадает в чат WhatsApp, где может сразу направить сообщение о выявленных нарушениях.

Для удобства населения QR-коды размещены:

  • на всех служебных автомобилях патрульной полиции,

  • в участковых пунктах полиции,

  • на административных зданиях органов внутренних дел.