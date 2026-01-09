Правительство Казахстана утвердило 2026 год как Год цифровизации и искусственного интеллекта, обозначив новые приоритеты развития.

На заседании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсуждались шаги по расширению цифровой инфраструктуры и внедрению современных технологий во все сферы экономики. Эта инициатива направлена на ускорение экономического роста, улучшение услуг для граждан и укрепление конкурентоспособности страны.

Как отметили на совещании, к высокоскоростному интернету уже подключены 2,6 тыс. сельских населённых пунктов, и в 2026 году планируется обеспечить связь ещё для 1,9 тыс. сел, что повысит доступность цифровых сервисов.

В 2025 году в Алматы и Астане были введены в эксплуатацию два новых центра обработки данных (ЦОД) суммарной мощностью 7,4 МВт. В планах на 2026 год — запуск трёх ЦОДов общей мощностью 12,9 МВт, что укрепит инфраструктуру и повысит устойчивость цифровых систем.

В отчёте подчеркнули устойчивый рост использования цифровых услуг: через мобильное приложение «eGov Mobile» казахстанцы получили более 54 млн государственных услуг, а экспорт IT-услуг страны превысил $1 млрд в 2025 году.

В рамках Года цифровизации правительство продолжит реализацию крупных проектов, расширение правовой базы и дальнейшее внедрение искусственного интеллекта для повышения эффективности экономики и качества государственных сервисов.