Специалисты по сну дали простые рекомендации о том, когда нужно менять подушку.

Британская газета Daily Mail поговорила со специалистами по сну. По их мнению, подушку стоит менять каждый год, а максимум — раз в два года. Всё зависит от наполнителя и того, в какой позе вы обычно спите. Понять, пора ли менять подушку, можно с помощью простого теста. Сложите её пополам, надавите, чтобы вышел воздух, а затем отпустите. Если подушка быстро возвращается в прежнюю форму — она ещё хорошо поддерживает голову и шею. Если нет, значит, наполнитель износился и подушку лучше заменить. Такой тест стоит делать, если вы начали хуже спать или просыпаетесь с болью в голове и шее.

Когда пора менять подушку

Обратите внимание на простые признаки износа:

Подушка потеряла форму. Если она стала мягкой, сминается и не держит голову и шею — значит, поддержка уже плохая.

Появился неприятный запах. Со временем в подушке накапливаются пыль и влага, что может вызывать запахи.

Усилилась аллергия. Если вы стали чаще чихать или чувствовать дискомфорт, подушка может быть источником аллергенов.

Как часто менять ортопедическую подушку

Ортопедические подушки помогают правильно держать голову и шею во время сна и снижают нагрузку на позвоночник. Обычно их рекомендуют менять раз в 2–3 года.

Своевременная замена подушки помогает лучше высыпаться и поддерживать здоровье шеи и позвоночника. Качественная подушка делает сон комфортным и спокойным. Неважно, выбираете вы обычную или ортопедическую подушку — главное, чтобы она была удобной и своевременно обновлялась.

Как часто нужно стирать подушку?

Человек в среднем проводит во сне треть своей жизни. Поэтому подушка естественным образом превращается в обиталище для бактерий, отмерших частичек кожи, жировых выделений, пыли, питающихся всем этим клещей и много другого. Все это может вызывать акне и другие высыпания на коже, боль в горле, приступы аллергии. Примерно каждые три месяца подушку нужно стирать в стиральной машине при максимально допустимой температуре.