Она оклеветала главного врача района.

В Восточно-Казахстанской области суд разобрал дело о клевете, допущенной в чате WhatsApp. Жительница Тарбагатайского района распространила в групповом чате недостоверную информацию о главном враче района.

Свою вину женщина не признала, однако суд посчитал её полностью доказанной. По закону за клевету предусматривался штраф в размере 180 МРП, но с учётом пенсионного возраста подсудимой сумма была уменьшена на 30 процентов.

В результате суд назначил штраф в размере 495 432 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.