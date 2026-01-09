Чем свежее пятно, тем легче его убрать.

Это важно. Не гладьте рубашку, пока пятно не удалено — утюг его «закрепит». Проверьте средство на шве или внутренней стороне.

Искусственный интеллект предлагает универсальные и эффективные способы для выведения пятен с белых рубашек:

Мыло или хозяйственное мыло (лучше 72%). Подходит почти для любых свежих пятен.

1. Намочите пятно тёплой водой.

2. Намыльте и аккуратно потрите.

3. Оставьте на 10–15 минут.

4. Постирайте как обычно.

Пищевая сода. Хорошо работает от пота, еды, лёгкой грязи.

• Смешайте соду с водой до пасты.

• Нанесите на пятно на 20–30 минут.

• Смойте и постирайте.

Перекись водорода 3% (для белого). От пота, крови, желтизны.

• Капните перекись на пятно.

• Оставьте на 5–10 минут.

• Промойте и постирайте.

Не используйте на цветных тканях.

Если знаете, от чего пятно

• Пот / дезодорант → сода + перекись

• Кофе / чай → кипяток сразу через ткань

• Жир → средство для мытья посуды

• Кровь → холодная вода + перекись

• Чернила → спирт или водка (промокать, не тереть)

Чего нельзя делать

• Кипятить пятна неизвестного происхождения

• Использовать хлор сразу (может закрепить желтизну)

• Тереть жёсткой щёткой тонкую ткань