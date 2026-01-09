Это важно. Не гладьте рубашку, пока пятно не удалено — утюг его «закрепит». Проверьте средство на шве или внутренней стороне.
Искусственный интеллект предлагает универсальные и эффективные способы для выведения пятен с белых рубашек:
Мыло или хозяйственное мыло (лучше 72%). Подходит почти для любых свежих пятен.
1. Намочите пятно тёплой водой.
2. Намыльте и аккуратно потрите.
3. Оставьте на 10–15 минут.
4. Постирайте как обычно.
Пищевая сода. Хорошо работает от пота, еды, лёгкой грязи.
• Смешайте соду с водой до пасты.
• Нанесите на пятно на 20–30 минут.
• Смойте и постирайте.
Перекись водорода 3% (для белого). От пота, крови, желтизны.
• Капните перекись на пятно.
• Оставьте на 5–10 минут.
• Промойте и постирайте.
Не используйте на цветных тканях.
Если знаете, от чего пятно
• Пот / дезодорант → сода + перекись
• Кофе / чай → кипяток сразу через ткань
• Жир → средство для мытья посуды
• Кровь → холодная вода + перекись
• Чернила → спирт или водка (промокать, не тереть)
Чего нельзя делать
• Кипятить пятна неизвестного происхождения
• Использовать хлор сразу (может закрепить желтизну)
• Тереть жёсткой щёткой тонкую ткань