Более 80 человек за последние двое суток обратились за помощью.

В Актобе из-за сильного гололёда резко выросло число пострадавших — врачи работают в авральном режиме, а коммунальные службы не успевают обрабатывать улицы, передает «КТК».

По данным медиков, за короткий период в травмпункты обратились десятки жителей, многие получили ушибы, вывихи и переломы. Часть пострадавших была госпитализирована, в том числе с серьёзными травмами.

Как отмечают коммунальные службы, сложная ситуация сложилась из-за резких перепадов температуры: днём снег подтаивает, а ночью вода замерзает, превращая тротуары и проезжую часть в сплошной каток. Обрабатывать все улицы противогололёдными материалами оперативно не удаётся.

Жители города жалуются на скользкие дворы, остановки и пешеходные переходы. Особенно опасными остаются участки возле социальных объектов и жилых домов.

Врачи призывают актюбинцев быть предельно осторожными, выбирать нескользящую обувь и по возможности ограничить передвижение по городу. Коммунальные службы, в свою очередь, продолжают работы по посыпке улиц и обещают усилить меры в ближайшие дни.