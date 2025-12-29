Министерство искусственного интеллекта и Yandex Qazaqstan подписали меморандум о развитии беспилотного такси в Астане

В Астане подписан меморандум о сотрудничестве по развитию беспилотного такси с участием Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Министерства транспорта РК, акимата города Астаны и компании Yandex Qazaqstan. Стороны договорились совместно проработать и в перспективе запустить сервис автономного такси в столице.

В церемонии подписания меморандума приняли участие заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев, министр транспорта Нурлан Сауранбаев, заместитель акима города Астаны Евгений Глотов и руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

Меморандум предусматривает поэтапную подготовку проекта беспилотного такси - от нормативной и технологической проработки до пилотных запусков. Реализация проекта запланирована на 2026 год и будет осуществляться в тесном взаимодействии с государственными органами и городскими службами.

Беспилотное такси рассматривается как часть долгосрочного развития городской мобильности. По данным международных исследований, автономные технологии способны снизить аварийность за счет минимизации человеческого фактора, оптимизировать дорожный трафик и повысить доступность транспорта для различных групп населения, включая людей с ограниченной мобильностью. Кроме того, такие сервисы могут стать важным элементом устойчивой транспортной системы крупных городов.

«Нам важно заранее отработать вопросы безопасности, ответственности, взаимодействия человека и алгоритмов, а также подготовить нормативную базу, которая позволит таким решениям развиваться легально и прозрачно. Беспилотное такси - это часть более широкой экосистемы «умного города», где технологии работают в интересах человека», - отметил председатель Комитета Цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов.

«Автономный транспорт от Yandex Qazaqstan будет запускаться поэтапно - начиная с пилотного режима и ограниченного тестирования. Такой формат позволяет учитывать реальные условия городской среды. В сервисе предусмотрены круглосуточная связь с диспетчерской службой и страхование поездок. Система управления беспилотным транспортом будет базироваться на проверенных подходах к автономному вождению, включая искусственный интеллект, постоянный мониторинг дорожной обстановки и продуманные сценарии безопасного реагирования. По мере накопления опыта и подтверждения стабильности работы сервис будет постепенно масштабироваться», - отметил руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

Подписание меморандума отражает общий интерес государства, города и технологической компании к развитию инновационных транспортных решений. На текущем этапе стороны сосредоточатся на формировании нормативной базы, оценке инфраструктурных требований и анализе сценариев интеграции автономного транспорта в городскую среду.