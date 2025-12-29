Совместно с административной полицией ЖКХ Уральска сообщил об изменениях в схеме дорожного движения в районе Омега. Новые правила действуют с 24 декабря.
Что изменилось:
1. Улица Мунайшылар
Левые повороты запрещены. Из-за частых ДТП на улице ограничили левые повороты и установили знак «Въезд запрещён» (3.1).
Как выехать на улицу Есенжанова (в сторону Шолохова): поверните направо на Мунайшылар, проезжайте под Омеговским мостом и выезжайте на улицу Есенжанова.
2. Улица Есенжанова
Развороты запрещены. На южной стороне улицы установлен знак «Развороты запрещены».
Как развернуться: проезжайте под мостом по улице Есенжанова и разворачивайтесь возле кафе «Баракуда».
Просим водителей строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и внимательно следить за правилами дорожного движения.