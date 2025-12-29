Совместно с административной полицией ЖКХ Уральска сообщил об изменениях в схеме дорожного движения в районе Омега. Новые правила действуют с 24 декабря.

Что изменилось:

1. Улица Мунайшылар

  • Левые повороты запрещены. Из-за частых ДТП на улице ограничили левые повороты и установили знак «Въезд запрещён» (3.1).

  • Как выехать на улицу Есенжанова (в сторону Шолохова): поверните направо на Мунайшылар, проезжайте под Омеговским мостом и выезжайте на улицу Есенжанова.

2. Улица Есенжанова

  • Развороты запрещены. На южной стороне улицы установлен знак «Развороты запрещены».

  • Как развернуться: проезжайте под мостом по улице Есенжанова и разворачивайтесь возле кафе «Баракуда».

Просим водителей строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и внимательно следить за правилами дорожного движения.