За счет трехгодового проекта жители Бурлинского района смогли приобрести теплицы, вырастить урожай и реализовать его. Проект «Batys AgroHub» реализуется Фондом Евразия Центральной Азии совместно с Фондом местных сообществ Енбекшиказахского района при поддержке акционеров консорциума КПО б.в. – компаний «Шелл Казахстан» и «Эни», и направлен на поддержку местного сообщества через развитие тепличного хозяйства, повышение уровня знаний сельских жителей и работу Агробизнес-центра.

В поселке Пугачево Бурлинского района прошло открытие первого Агробизнес-центра – новой площадки, благодаря которой жители смогут научиться современным агропромышленным подходам, получать консультации и осваивать практические инструменты для развития своих хозяйств. На мероприятии присутствовали аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов, представители международных компаний, отраслевые эксперты и местные фермеры. Также была подготовлена выставка и ярмарка продукции фермеров «Batys AgroHub» и были награждены участники проекта.

– Это центр поддержки для начинающих фермеров, где они смогут совместно реализовывать свою продукцию. Для них оборудован тренинговый класс, агрономы помогут с семенами и консультациями. В Агробизнес-центре также работает лаборатория, где можно определить и проанализировать свойства почвы, выявить вредителей и подобрать способы борьбы с ними, а также понять, какие сорта овощей подходят для местных условий. На территории центра расположены две демонстрационные теплицы с капельным орошением и другими агротехнологиями. На их базе будут проходить практические обучения, сортоиспытания и выращивание культур, оптимальных для почв Бурлинского района. Это социальный проект, призванный помочь жителям Западного Казахстана стать финансово устойчивыми: не только вырастить продукцию, но и выгодно её реализовать, – говорит директор Фонда Евразия Центральной Азии Ринад Темирбеков. – Западный Казахстан исторически всегда был аграрным регионом с крупными селекционными центрами, благодатными условиями для экологии почвы. Но мы забыли это, потому что были ориентированы на нефть и газ. Сельское хозяйство – понятие широкое. Сегодня мы говорим о том уровне фермерских инициатив, основанных на частном личном подворье и направленных на поддержку домашних хозяйств, семей, людей, которые ищут альтернативу своей профессиональной деятельности. Для них мы разработали программу на три года. Компании КПО б.в., «Шелл Казахстан» и «Эни» наши основные партнеры, которые вносят вклад в проект.



По словам советника по корпоративным связям «Шелл Казахстан» Гульнафис Ахмаровой, в рамках проекта запланировано обучить и предоставить гранты 40 фермерам. В прошлом году стали участниками десять фермеров, которые установили 14 теплиц, из них две женщины. Сейчас готовится второй поток – 15 человек, здесь уже шесть женщин, которые прошли обучение, получили гранты и сейчас устанавливают 23 теплицы. Весной будущего года отберут еще 15 участников.

Гости мероприятия смогли первыми увидеть, как будет работать новый Агробизнес-центр, познакомились с местными фермерами и их продукцией, а также узнали о результатах проекта и хозяйствах, которые уже показывают реальные изменения. Спикеры и интересные герои Бурлинского района рассказали, как получили знания по овощеводству, советы от агрономов, используя современные технологии, гранты, построили теплицы и уже зарабатывают на продаже овощей.



Мы побывали на частном подворье Любови Зейц, которая живет в Пугачево 15 лет. Всю жизнь сажала огород, но мечтала о теплице, потому что урожай овощей круглый год. О программе узнал сын, и подтолкнул маму для участия в проекте.

– Я записалась, стала посещать занятия, и после второго меня просто захлестнуло. Прошла по программе и мне выделили средства, на которые смогла приобрести теплицы размером 7,20 м. на 20 м. Этой весной с сыном установили их сами. Меня очень удивило, что предоставили буквально все: семена, удобрения, чертежи, весь материал для теплицы, а главное – знания, как сажать растения в теплице, потому что на огороде совсем другой подход. Так получилось, что мы затянули с установкой теплицы и высадили помидоры не в начале мая, а в конце, урожай стал созревать только в середине августа. Мои помидорки сорта «Хаят» созрели, и были один к одному. Всего я высадила 670 корней, но как обычно, бывает отход, где-то подмерзли, где-то болезнь напала на растения – около 50 корней пропало. Но все равно, помидоры реализовала все. Я не ожидала такого. Часть законсервировала, подготовила салаты на зиму, а часть продала на рынке. Уже готовлюсь к будущему году, закупила семена и удобрения. Завезла землю на участок, буду раскидывать по теплицам. И еще планирую высадить зелень, – поделилась предпринимательница.



Ольга Жазыкбаева из поселка Кентубек тоже первый год в проекте, установила две теплицы и успела собрать первый урожай огурцов с более чем 600 кустов. Осенью закупила еще 360 кустов клубники и кроме огурцов планирует собирать ягоду. Кроме этого, женщина держит свое хозяйство баранов, курей, коз, коров, индеек. На ярмарке можно было купить ее соленья, молочную и мясную продукцию.



Мирамгуль Тажбаева из села Пугачево участница второго потока. Она выиграла грант и на своем приусадебном участке построила тоже две теплицы. В данное время идет покраска конструкции. На следующий год надеется вырастить хороший урожай клубники и реализовать его. До участия в проекте женщина не сидела без дела, занималась консервированием: компоты, варенье из абрикосов, вишни, калины, а также выпечкой.



Жапрак Султантемирова рукодельница: она делает коробки подарочные, занимается переработкой молочной продукции. Ради всего этого три года назад переехала из Аксая: мечтала выращивать растения в теплице. В эту осень тоже выиграла грант, прошла обучение и на следующий год займется реализацией продукции из собственной теплицы.

Оксана КАТКОВА

фото автора