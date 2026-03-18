Самолеты будут использовать не только для перевозки пассажиров, но и для санитарной авиации, грузоперевозок, сельскохозяйственных работ и мониторинга территорий.

В Актюбинской области планируют запустить регулярные авиарейсы между Актобе и районными центрами, сообщили в пресс-службе акимата региона. Это позволит сократить время в пути с 8–10 часов на автомобиле до 40–90 минут.

Проект развития местных авиалиний обсудили на совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

Как отметил председатель подкомитета по гражданской авиации НПП «Атамекен» Марат Дауталиев, самолеты будут использовать не только для перевозки пассажиров, но и для санитарной авиации, грузоперевозок, сельскохозяйственных работ и мониторинга территорий.

— В рамках проекта планируется создание единого low-cost оператора местных воздушных линий с использованием однотипного флота малой вместимости — примерно на 19 пассажиров, способного эксплуатироваться на коротких взлётно-посадочных полосах. Первоначально маршрутная сеть соединит Актобе с городами Шалкар, Иргиз и Бозой, — сообщил Марат Дауталиев.

Аким области отметил, что развитие местных авиалиний станет важным фактором социально-экономического роста региона, повысит доступность медицины, туризма и деловой активности, а также создаст более 200 рабочих мест.

Проект планируют реализовать либо через создание новой авиакомпании, либо на базе существующего оператора. Второй вариант считается более быстрым.

В 2026 году ожидается подготовка концепции и запуск пилотных маршрутов с последующим расширением сети.