В Астане прошла торжественная церемония вручения престижных премий «Алтын сапа» и «Парыз», на которой Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично наградил лауреатов и выразил благодарность бизнесу за вклад в развитие экономики и общественной ответственности.

Мероприятие собрало предпринимателей, представителей бизнеса и государственных структур. Глава государства отметил, что такие награды являются признанием высокого качества продукции, инновационных подходов и социально-ответственной деятельности компаний.

Главные победители премий

Гран-при премии «Парыз»

• Среди субъектов малого и среднего бизнеса — ТОО «Ақ-Ниет-Агро» из Северо-Казахстанской области.

• Среди крупных предприятий — корпорация «Казахмыс» из области Улытау.

Победители премии «Алтын сапа»

• В номинации «Лучший индустриальный проект» — ТОО «Karlskrona LC AB» (Шымкент).

• В номинации «Лучший инновационный проект» — ТОО «AG TECH» (Астана).

Президент подчеркнул важность поощрения бизнеса, который не только создаёт качественные товары и услуги, но и отвечает за социальные обязательства перед сотрудниками и обществом. Он также отметил, что господдержка и развитие предпринимательства остаются приоритетами государственной экономической политики.