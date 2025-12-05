В Актау суд вынес приговор несовершеннолетнему за оскорбление сотрудника полиции.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесли приговор в отношении подростка, который оскорбил полицейских. Юношу задержали за управление мотоциклом без госномеров. Он снимал полицейских на видео, ругался на них матом а позже выложил запись в TikTok.



Прокурор просил наказать подростка 30 часами общественных работ. Потерпевший требовал наказание по закону. Сам подросток признал вину, раскаялся и попросил более мягкое наказание. Его защитник поддержал эту просьбу.

Вину подростка подтвердили его собственные показания, показания потерпевшего, видеозапись и судебные экспертизы. Суд учёл, что это первая судимость подростка, он искренне раскаялся, имеет хорошую характеристику с места жительства. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Подростка признали виновным по статьи 378 УК РК (Оскорбление представителя власти) и наказали 30 часами общественных работ.

Приговор ещё не вступил в законную силу.



