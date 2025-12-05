На сегодня выявлено 46 поддельных дипломов и 20 сайтов, которые их продавали.

В интернете всё чаще появляется информация о поддельных дипломах. Чтобы бороться с этим, министерство науки и высшего образования РК создало базу данных дипломов, выданных с 1991 года. Министерство установило правила оформления дипломов и их серий для выпускников вузов. Каждый диплом создаётся через специальную систему, получает уникальный номер и QR-код. Пользоваться системой могут только официальные сотрудники вузов, зарегистрированные в модуле.

Номер диплома формируется на основе данных о студенте в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). Если данные о студенте отсутствуют, номер диплома создать нельзя. Дипломы без уникального номера и QR-кода считаются недействительными.

Министерство культуры и информации вместе с МВД РК регулярно проверяют факты изготовления и продажи поддельных дипломов. За подделку или использование фальшивых документов по статье 385 УК РК предусмотрены штраф, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. На сегодня выявлено 46 поддельных дипломов и 20 сайтов, которые их продавали. Дела переданы в полицию.

Вузы продолжают оцифровку дипломов, а работодатели могут проверить их подлинность через сервис: https://epvo.kz. Электронная версия диплома также доступна в приложении электронного правительства «Цифровые документы».