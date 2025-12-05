Елімізде балаларға арналған «Қаржы әлемі» атты жаңа мультфильм жарық көрді. Ол жас ұрпақты қаражатты жұмсаудың әдіс-тәсілін үйретпек. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады.
Жаңа туынды 12 сериядан тұрады. Әр серияда барыс, арқар, құлан, сілеусін, тиін, сұртышқан, кірпі күнделікті өмірде кездесететін қиындықтарды еңсереді. Олар балаларға ақшаны дұрыс жұмсап, жоспарлап, еңбек етуді насихаттайды.
Мультфильмде қаржы пирамидаларынан сақтанудың дағдыларына екпін салынған.
Мультфилім қазақ және орыс тілінде әзірленген. Туындының сценарийін қаржы және білім беру саласының сарапшылары бірлесіп жазыпты.