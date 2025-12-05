Повреждения увидел местный житель, приехавший на могилу умершего родственника. Он и вызвал полицейских. Неизвестные разбили надгробные камни, разрушили оградки, а вырванные металлические полумесяцы воткнули в землю. Произошло все недалеко от села Еркинкала.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, после случившегося было начато досудебное расследование.

По факту повреждения могил вблизи села Еркинкала Атырауской области полицией незамедлительно было начато досудебное расследование. Подозреваемых установили и задержали. В результате доставлены в отдел полиции трое подозреваемых. Они являются несовершеннолетними и их допрос проводится в присутствии законных представителей.