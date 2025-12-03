Повреждения увидел местный житель, приехавший на могилу умершего родственника. Он и вызвал полицейских, сообщает KTK. Неизвестные разбили надгробные камни, разрушили оградки, а вырванные металлические полумесяцы воткнули в землю. Сколько всего захоронений пострадало, еще уточняется. Но в полиции уже завели уголовное дело и начали искать вандалов.
– По факту повреждения могил возле микрорайона Еркинкала возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. О результатах расследования будет сообщено дополнительно, - сообщила старший инспектор отдела департамента полиции Атырауской области Дина Максотова.