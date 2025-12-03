В Атырау полицейские разыскивают вандалов, которые осквернили кладбище. Они разбили там кирпичные оградки и вырвали полумесяцы.

Повреждения увидел местный житель, приехавший на могилу умершего родственника. Он и вызвал полицейских, сообщает KTK. Неизвестные разбили надгробные камни, разрушили оградки, а вырванные металлические полумесяцы воткнули в землю. Сколько всего захоронений пострадало, еще уточняется. Но в полиции уже завели уголовное дело и начали искать вандалов.