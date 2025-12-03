Гражданин признан виновным по статье 115-1 УК РК и оштрафован на 30 МРП.

Департамент полиции Абайской области сообщил, что в Семейском городском суде рассмотрено второе в стране уголовное дело, возбужденное по факту сталкинга.

Суд установил, что местный житель на протяжении длительного времени отслеживал частную жизнь женщины, вмешивался в её личное пространство и оказывал психологическое давление.

По приговору суда он признан виновным по статье 115-1 УК РК и оштрафован на 30 МРП. Также на него наложены специальные требования к поведению сроком на 10 месяцев.

В полиции напоминают, что сталкинг является уголовно наказуемым деянием и представляет угрозу личной безопасности. Граждан призывают уважать личные границы и при возникновении подобных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.