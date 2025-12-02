Её доставили в отдел и составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Блогер под ником gulnara.blogger опубликовала видео , где утверждала, что онкология и аутизм у детей появляются как «наказание» за «распущенный образ жизни» их родителей. По словам блогерши, существует некий «духовный закон», из-за которого у женщин, ведущих «неправильную жизнь», рождаются дети с серьёзными заболеваниями. Свои выводы она строила на слухах и личных наблюдениях, используя резкие выражения. Многие мамы детей с аутизмом назвали такие заявления унизительными и жестокими.

После волны негативной реакции девушка удалила ролик, но вскоре разместила новое видео с похожими тезисами. Отрывки быстро разлетелись по соцсетям. Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен, которая направила обращение в полицию.

Дискриминация недопустима. За оскорбления предусмотрена уголовная ответственность, − заявила Динара Закиева.

Из-за общественного возмущения блогершу задержали. Её доставили в отдел и составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. В полиции отметили, что материалы дела скоро направят в суд. Также в столичном департаменте полиции подчеркнули, что подобные инциденты будут пресекаться, и призвали пользователей проявлять ответственность при создании контента, уважать других и соблюдать нормы морали.