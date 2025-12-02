По словам экспертов, 3 декабря принесёт сочетание лунной и меркурианской энергии, влияющей на финансы, работу и важные решения. В этот день астрологи рекомендуют избегать спешки и проявлять осторожность в делах.

Овен, Лев, Стрелец: день подходит для новых проектов, смелых идей и проявления лидерских качеств. Возможны неожиданные предложения или интересные знакомства. Главное — сохранять терпение и не торопить события.

Телец, Дева, Козерог: благоприятное время для анализа, работы с документами и планирования. Можно пересмотреть старые задачи и найти оптимальные решения. Полезны спокойные переговоры и проверка деталей.

Близнецы, Весы, Водолей: день несёт возможные неожиданные финансовые вопросы или сюрпризы в работе. Рекомендуется действовать осторожно, избегать спешки и крупных сделок.