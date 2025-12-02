Штраф оплачен в полном объеме.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК сообщил о завершении расследования в отношении ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», которое начали после обращений ассоциаций экспедиторов Казахстана и Кыргызстана, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.

В ходе расследования Департамент АЗРК выявил, что компания предоставляла преимущества аффилированным структурам — АО «KTZ Express» и АО «КедентрансСервис» при согласовании планов перевозок. Это создавало препятствия частным экспедиторам и признано злоупотреблением доминирующим положением.

Суд привлек компанию к административной ответственности и назначил штраф в размере 1,42 млрд тенге. В АЗРК сообщили, что сумма уже оплачена в полном объёме.