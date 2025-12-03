Его построили за три года.

В Уральске состоялось торжественное открытие нового ботанического сада — важного для региона экологического и социального объекта. Проект реализован в рамках национальной программы «Сильные регионы - драйвер развития страны» и как инициатива социальной ответственности компании Freedom Holding Corp. Об этом сообщили в пресс-службе акима Уральска.

Ботанический сад расположен по адресу: ул. Шолохова, 2П. Общая площадь территории составляет 9,09 гектара. Генеральным подрядчиком выступило ТОО EVA Corp, а управление и дальнейшее развитие объекта возложено на общественный фонд «Ботанический сад города Уральск».

Создание сада направлено на улучшение экологической ситуации, сохранение биологического разнообразия, развитие научных исследований, а также формирование нового пространства для отдыха жителей. Проект призван повысить экологическую культуру в регионе, расширить зелёные зоны и обеспечить горожан комфортной средой.

На территории Ботанического сада размещены визит-центр (Welcome Center), современный тепличный комплекс (Greenhouse), пруд для водных растений, тенистые зоны отдыха, площадки для настольного тенниса и шахмат, прогулочные маршруты и велодорожки. Высажено более 1 500 деревьев и 11 000 кустарников, создана большая зелёная зона. Для посетителей предусмотрена парковка и техническая инфраструктура.

В церемонии открытия приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, инициатор проекта и директор общественного фонда Кайрат Каримов, а также представители экологического и научного сообщества.

– Открытие нового ботанического сада стало значимым шагом в развитии экологии Уральска и создании условий для качественного отдыха и экологического образования жителей. Проект демонстрирует успешное взаимодействие государства и бизнеса в рамках социальной ответственности, - подчеркнули в акимате.

Напомним, меморандум о строительстве ботанического сада в Уральске подписали еще в 2022 году. Инициативу проявил известный садовод-селекционер из Уральска Кайрат Каримов. К реализации проекта строительства ботанического сада он приступил в ноябре 2022 года.

– Создание ботанического сада - это моя давняя мечта. Я понимаю, что это нелегкая работа, потребуется очень много времени, ни один, ни два, ни три года. Деревья ведь растут очень медленно, - сказал тогда Кайрат Каримов.

По данным городского акимата, земля в 13 гектаров выделена на правах аренды на 10 лет. Однако сад будет занимать девять гектаров земель, так как в некоторых местах проходят линии инфраструктуры.