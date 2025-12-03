Пять экранов уже установили, еще один будет установлен в ближайшее время.

По словам заведующего сектором благоустройства городского ЖКХ Нурлыбека Муханбеткалиева, в Уральске уже установили пять светодиодных экранов. Ещё один сейчас подключают. Сколько денег из бюджета потратили на эти экраны, в акимате так и не сообщили — хотя мы ждём эту информацию с прошлой недели.

Основная цель установки LED-экранов — быстро и удобно информировать жителей о важных социально-политических новостях, рассказывать о проводимой работе и в целом сделать город более современным.

Светодиодные экраны дают яркую и заметную визуальную информацию, поэтому их размещают в местах с большим потоком людей:

Аэропорт им. М. Маметовой

Площадь Первого Президента

Перекрёсток улиц С. Датова и Тәуелсіздік

Перекрёсток проспекта Абая и улицы Айтиева

Проспект Назарбаева, Областной краеведческий музей

Улица Жангир хана, рядом с кольцевой дорогой

Также свои LED-экраны вдоль городских дорог устанавливают и частные рекламные агентства.