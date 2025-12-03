С 23 гражданами были заключены договоры на сумму более 303 млн тенге.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод».

По данным ведомства, компания в течение двух лет возводила жилой комплекс Astana Rich Village в Жанаозене без разрешительных документов, проектно-сметной документации и государственной экспертизы. Для привлечения средств граждан руководство размещало рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной.

В итоге с 23 гражданами были заключены фиктивные предварительные договоры. Сумма незаконно собранных средств превысила 303 млн тенге. Как установило следствие, деньги обналичивались под видом покупки стройматериалов, однако фактически тратились на личные нужды подозреваемых. Строительство дома так и не завершено.

Для защиты интересов пострадавших суд арестовал имущество подозреваемых — жилой дом, квартиру, два автомобиля и три земельных участка. Один из фигурантов дела заключён под стражу, второй — под залог.

Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению.