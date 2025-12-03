В июле мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mazda, за рулем которого был 40-летний мужчина, сообщает Polisia.kz. Мужчина признался, что в июле его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Но он все равно выехал в школу за сыном. Медицинское освидетельствование показало, что он находился под действием наркотиков. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а машину отправили на специализированную стоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит ограничение свободы или лишение свободы на срок до пяти лет с возможным пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С 1 по 7 декабря в области проходит акция «Опасный водитель», направленная на снижение аварийности и наказание нарушителей ПДД. В первый день акции задержали двух водителей в состоянии опьянения.