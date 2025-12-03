С начала года на территории области составлено более 8 тысяч административных протоколов за мелкое хулиганство и нарушения чистоты в общественных местах.

В Актюбинской области полиция активно ведёт работу по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей, загрязняющих общественные места, в рамках принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям. Такая мера направлена на укрепление общественной безопасности и формирование культуры ответственности среди граждан.

За мелкое хулиганство, предусмотренное статьями 434 и 434-2 КоАП РК, действует наказание в виде штрафа от 5 до 20 МРП или административного ареста от 5 до 30 суток. Аналогично штрафуется и загрязнение общественных мест — например, выброшенные окурки, семечки или плевки на землю. Впервые фиксируется штраф в размере 5 МРП, при повторном нарушении в течение года — 10 МРП.

С начала года на территории области составлено более 8 тысяч административных протоколов за мелкое хулиганство и нарушения чистоты в общественных местах. Большинство фактов выявлено с помощью камер видеонаблюдения.

Так, житель города, ранее привлекавшийся к административной ответственности, выбросил окурок рядом с торговым домом. Информация о нарушении автоматически поступила наряду полиции. В результате был составлен административный протокол, а решением суда мужчина направлен на общественные работы сроком 60 часов.