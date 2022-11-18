Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

1,9 млрд тенге выделит известный миллиардер на два проекта в Уральске

Спортивный комплекс будет предназначен для людей с ограниченными возможностями, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова Сегодня, 18 ноября, аким области Гали Искалиев подписал меморандум с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp Тимуром Турловым. Предприниматель на безвозмездной основе выделяет 1,9 миллиарда тенге на строительство ботанического сада и спортивного комплекса для лиц с инвалидностью в Уральске. – Уверен, что запланированные проекты окажут существенное влияние как на улучшение экологической ситуации, увеличение количества зелёных насаждений, так и на разв
Арайлым Усербаева
1,9 млрд тенге выделит известный миллиардер на два проекта в Уральске
Спортивный комплекс будет предназначен для людей с ограниченными возможностями, передаёт портал «Мой ГОРОД».
1,9 млрд тенге выделит бизнесмен на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске
1,9 млрд тенге выделит бизнесмен на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске
Фото Медета Медресова Сегодня, 18 ноября, аким области Гали Искалиев подписал меморандум с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp Тимуром Турловым. Предприниматель на безвозмездной основе выделяет 1,9 миллиарда тенге на строительство ботанического сада и спортивного комплекса для лиц с инвалидностью в Уральске.
– Уверен, что запланированные проекты окажут существенное влияние как на улучшение экологической ситуации, увеличение количества зелёных насаждений, так и на развитие спортивной инфраструктуры для жителей с особыми потребностями, - сказал Гали Искалиев.
По словам основателя движения «Уральск Раннерс» Асхата Рамазанова, для людей с инвалидностью в нашем городе не созданы абсолютно никакие условия.
– Часто слышу от людей с ограниченными возможностями, что они обделены вниманием. Я вообще удивляюсь, что вообще наши спортсмены с инвалидностью занимаются спортом, занимают места на международных соревнованиях. Наша обязанность - создание для них условий, - говорит Асхат Рамазанов.
К слову, в регионе проживают более 24 тысяч инвалидов, три тысячи из которых дети. Только в Уральске 220 инвалидов занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Акимат области выделил земельный участок в центре города, недалеко от стадиона «Юность», где и будет располагаться будущий спортивный комплекс. Он будет состоять из бойцовского зала и игрового. Покупка спортивного инвентаря и оборудования также планируется за счёт предпринимателя. Асхат Рамазанов подчеркнул, что в случае если денег не хватит, то предприниматели Уральска готовы добавить. Строительство будет идти в течение двух лет. Объект передадут на баланс областного управления спорта. Второй проект - строительство ботанического сада. Он будет расположен на пересечении улиц Шолохова и Есенжанова, в районе омеговского кольца. Это инвестиционный проект, который презентовал известный в Казахстане садовод Кайрат Каримов. Ботанический сад будет состоять из двух зон: европейской и азиатской. Кроме этого, в нём могут проходить практику студенты и проводить занятия школьники. Также Кайрат Каримов планирует построить на территории сада теплицу и пруд. Площадь составляет 13 гектаров. На территории сада уже высадили первые саженцы, а все растения будут адаптированы под наш климат.
1,9 млрд тенге выделит бизнесмен на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске
1,9 млрд тенге выделит бизнесмен на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске
Фото Медета Медресова
1,9 млрд тенге выделит бизнесмен на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске
1,9 млрд тенге выделит бизнесмен на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске
Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
меморандум инвестиции предприниматель сад спорткомплекс

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article