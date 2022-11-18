1,9 млрд тенге выделит известный миллиардер на два проекта в Уральске

– Уверен, что запланированные проекты окажут существенное влияние как на улучшение экологической ситуации, увеличение количества зелёных насаждений, так и на развитие спортивной инфраструктуры для жителей с особыми потребностями, - сказал Гали Искалиев.По словам основателя движения «Уральск Раннерс» Асхата Рамазанова, для людей с инвалидностью в нашем городе не созданы абсолютно никакие условия.
– Часто слышу от людей с ограниченными возможностями, что они обделены вниманием. Я вообще удивляюсь, что вообще наши спортсмены с инвалидностью занимаются спортом, занимают места на международных соревнованиях. Наша обязанность - создание для них условий, - говорит Асхат Рамазанов.К слову, в регионе проживают более 24 тысяч инвалидов, три тысячи из которых дети. Только в Уральске 220 инвалидов занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Акимат области выделил земельный участок в центре города, недалеко от стадиона «Юность», где и будет располагаться будущий спортивный комплекс. Он будет состоять из бойцовского зала и игрового. Покупка спортивного инвентаря и оборудования также планируется за счёт предпринимателя. Асхат Рамазанов подчеркнул, что в случае если денег не хватит, то предприниматели Уральска готовы добавить. Строительство будет идти в течение двух лет. Объект передадут на баланс областного управления спорта. Второй проект - строительство ботанического сада. Он будет расположен на пересечении улиц Шолохова и Есенжанова, в районе омеговского кольца. Это инвестиционный проект, который презентовал известный в Казахстане садовод Кайрат Каримов. Ботанический сад будет состоять из двух зон: европейской и азиатской. Кроме этого, в нём могут проходить практику студенты и проводить занятия школьники. Также Кайрат Каримов планирует построить на территории сада теплицу и пруд. Площадь составляет 13 гектаров. На территории сада уже высадили первые саженцы, а все растения будут адаптированы под наш климат. Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.