1,9 млрд тенге выделит известный миллиардер на два проекта в Уральске

Спортивный комплекс будет предназначен для людей с ограниченными возможностями, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова Сегодня, 18 ноября, аким области Гали Искалиев подписал меморандум с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp Тимуром Турловым. Предприниматель на безвозмездной основе выделяет 1,9 миллиарда тенге на строительство ботанического сада и спортивного комплекса для лиц с инвалидностью в Уральске. – Уверен, что запланированные проекты окажут существенное влияние как на улучшение экологической ситуации, увеличение количества зелёных насаждений, так и на разв