Строительство ботанического сада началось в Уральске

Будущий сад - питомник высадят на пересечении улиц Шолохова и Есенжанова, в районе омеговского кольца, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы Кайрата Каримова в Facebook О Кайрате Каримове и его супруге Розе хорошо знают не только жители Казахстана, но и за его пределами. Они высадил на своём участке сотни видов яблонь и виноградов. Коллекционный сад - питомник расположен на территории Мичуринского сельского округа на берегу реки Чаган. В питомнике посажены 150 сортов яблони, 120 сортов и гибридных форм винограда, 15 сортов ореха, несколько сортов фундука, абрикос, декоративные растения